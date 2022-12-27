Путин 28 декабря посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области
28 декабря президент РФ Владимир Путин отправится в рабочей поездкой в Псковскую область, в ходе которой посетит завод «Титан-Полимер». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства также встретится с губернатором области Михаилом Ведерниковым.
Согласно данным на сайте Кремля, в предыдущий раз Путин встречался с Ведерниковым в сентябре 2021 г. Тогда обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом в РФ и социально-экономические проблемы региона.
Завод «Титан-Полимер» реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино». Планируется ввести его в эксплуатацию в 2023 г. Предприятие будет выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Отмечается, что проект обеспечит импортозамещение продукции медицинского и специального назначения.
В июне Ведерников сообщил, что запуск производства БОПЭТ-пленок на заводе планируется в 2022 г. В сентябре вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что власти региона ожидают, что после запуска предприятия объем частных инвестиций составит не менее 17,6 млрд руб. Кроме того, в регионе ожидается создание более 500 рабочих мест. В компании уточнили, что еще до 2000 рабочих мест придется на смежные производства в области.
В июне 2022 г. гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко получил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту от президента РФ Владимира Путина.