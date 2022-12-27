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Путин 28 декабря посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Ведомости

28 декабря президент РФ Владимир Путин отправится в рабочей поездкой в Псковскую область, в ходе которой посетит завод «Титан-Полимер». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что глава государства также встретится с губернатором области Михаилом Ведерниковым.

Согласно данным на сайте Кремля, в предыдущий раз Путин встречался с Ведерниковым в сентябре 2021 г. Тогда обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом в РФ и социально-экономические проблемы региона. 

Завод «Титан-Полимер» реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино». Планируется ввести его в эксплуатацию в 2023 г. Предприятие будет выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Отмечается, что проект обеспечит импортозамещение продукции медицинского и специального назначения.

В июне Ведерников сообщил, что запуск производства БОПЭТ-пленок на заводе планируется в 2022 г. В сентябре вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что власти региона ожидают, что после запуска предприятия объем частных инвестиций составит не менее 17,6 млрд руб. Кроме того, в регионе ожидается создание более 500 рабочих мест. В компании уточнили, что еще до 2000 рабочих мест придется на смежные производства в области.

В июне 2022 г. гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко получил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту от президента РФ Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных