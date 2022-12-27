Путин 28 декабря посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области

В июне Ведерников сообщил, что запуск производства БОПЭТ-пленок на заводе планируется в 2022 г. В сентябре вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что власти региона ожидают, что после запуска предприятия объем частных инвестиций составит не менее 17,6 млрд руб. Кроме того, в регионе ожидается создание более 500 рабочих мест. В компании уточнили, что еще до 2000 рабочих мест придется на смежные производства в области.