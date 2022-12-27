МИД подтвердил выполнение Россией всех обязательств по поставкам военной продукции
Россия неукоснительно выполнит все взятые на себя обязательства перед партнерами, касающиеся поставок военной продукции, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Представитель МИДа пояснила, что сейчас Москва фиксирует «повышенную активность» чиновников США, которые пытаются оказать неприкрытое давление на руководство стран, использующих авиационную технику российского и советского производства, чтобы те прекратили ее эксплуатацию. При этом в качестве главного аргумента они заявляют о якобы неспособности России обеспечить ее качественное техническое обслуживание.
«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», – говорится в заявлении.
Захарова отметила, что «в редких случаях» задержки с поставками военной продукции и правда были, однако вызваны они как раз санкционными угрозами Запада в отношении транспортных компаний, сотрудничающих с Россией. Эта ситуация представляет собой бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона и их союзников, пытающихся вытеснить российскую технику с иностранных рынков, добавила она.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. Страны ЕС, в свою очередь, ввели уже девять пакетов антироссийских санкций.