МИД подтвердил выполнение Россией всех обязательств по поставкам военной продукции

Захарова отметила, что «в редких случаях» задержки с поставками военной продукции и правда были, однако вызваны они как раз санкционными угрозами Запада в отношении транспортных компаний, сотрудничающих с Россией. Эта ситуация представляет собой бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона и их союзников, пытающихся вытеснить российскую технику с иностранных рынков, добавила она.