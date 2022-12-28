Турчак анонсировал первое заседание координационной группы по вопросам СВО

20 декабря президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Турчак ранее сообщил, что эта группа станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой. «И что еще важно — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих, которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил он.