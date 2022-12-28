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Турчак анонсировал первое заседание координационной группы по вопросам СВО

Ведомости

Первое заседание координационной группы по вопросам спецоперации пройдет в среду, 28 декабря, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который ее возглавляет.

Турчак сказал, что это будет больше организационное мероприятие. Ежемесячно группа будет направлять президенту доклад, который будет состоять из открытой и закрытой частей, отметил он. Первый доклад будет направлен президенту в конце января 2023 г.

20 декабря президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Турчак ранее сообщил, что эта группа станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой. «И что еще важно — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих, которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил он.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных