Турчак анонсировал первое заседание координационной группы по вопросам СВО
Первое заседание координационной группы по вопросам спецоперации пройдет в среду, 28 декабря, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который ее возглавляет.
Турчак сказал, что это будет больше организационное мероприятие. Ежемесячно группа будет направлять президенту доклад, который будет состоять из открытой и закрытой частей, отметил он. Первый доклад будет направлен президенту в конце января 2023 г.
20 декабря президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Турчак ранее сообщил, что эта группа станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой. «И что еще важно — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих, которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил он.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.