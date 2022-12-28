МИД РФ объявил литовского дипломата персоной нон грата
МИД РФ объявил персоной нон грата одного из дипломатов литовского посольства в Москве, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене также была вызвана в МИД.
«Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней», — говорится в сообщении.
1 декабря литовский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Вильнюсе за несовместимую с его статусом деятельность. Сотрудник, имя и должность которого не называются, должен был покинуть страну в течение пяти дней.
В октябре МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Его деятельность Вильнюс также счел несовместимой со статусом дипломата, отметив, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.