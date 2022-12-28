МИД РФ объявил литовского дипломата персоной нон грата

В октябре МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Его деятельность Вильнюс также счел несовместимой со статусом дипломата, отметив, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.