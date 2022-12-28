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МИД РФ объявил литовского дипломата персоной нон грата

Ведомости

МИД РФ объявил персоной нон грата одного из дипломатов литовского посольства в Москве, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене также была вызвана в МИД.

«Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней», — говорится в сообщении.

1 декабря литовский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Вильнюсе за несовместимую с его статусом деятельность. Сотрудник, имя и должность которого не называются, должен был покинуть страну в течение пяти дней.

В октябре МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Его деятельность Вильнюс также счел несовместимой со статусом дипломата, отметив, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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