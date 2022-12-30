Мизулина назвала сумму затрат на информационные атаки на Россию
Информационные атаки, которым подвергается Россия с начала спецоперации на Украине, обошлись организаторам в $18 млрд. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.
«По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 г. потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и Вооруженных силах России, в российских и иностранных СМИ», — сказала она.
По информации Лиги безопасного интернета, главным фейком является информация о том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — подчеркнули в Лиге безопасного интернета.
Среди десяти самых популярных фейков были сообщения о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» России по применению ядерного оружия, «введение» военного положения в Курской области, «заражение» холерой водопроводов в регионах России и др.