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Мизулина назвала сумму затрат на информационные атаки на Россию

Ведомости

Информационные атаки, которым подвергается Россия с начала спецоперации на Украине, обошлись организаторам в $18 млрд. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

«По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 г. потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и Вооруженных силах России, в российских и иностранных СМИ», — сказала она.

По информации Лиги безопасного интернета, главным фейком является информация о том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — подчеркнули в Лиге безопасного интернета.

Среди десяти самых популярных фейков были сообщения о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» России по применению ядерного оружия, «введение» военного положения в Курской области, «заражение» холерой водопроводов в регионах России и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных