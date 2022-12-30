В ЛНР задержали подозреваемую в передаче информации о ВС РФ иностранной разведке

Накануне, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Он передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».