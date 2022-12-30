В ЛНР задержали подозреваемую в передаче информации о ВС РФ иностранной разведке
Сотрудники российских спецслужб задержали в Луганской народной республике жительницу Сватова, которая подозревается в передаче информации о российской армии иностранной разведке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ», — сообщили в силовых структурах.
Там предположили, что переданная информация могла быть использована для нанесения артиллерийских ударов украинскими вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры России.
Накануне, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Он передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».