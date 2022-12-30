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В ЛНР задержали подозреваемую в передаче информации о ВС РФ иностранной разведке

Ведомости

Сотрудники российских спецслужб задержали в Луганской народной республике жительницу Сватова, которая подозревается в передаче информации о российской армии иностранной разведке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ», — сообщили в силовых структурах.

Там предположили, что переданная информация могла быть использована для нанесения артиллерийских ударов украинскими вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры России.

Накануне, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Он передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных