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ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, готовившего теракт

Ведомости

В Северокавказском федеральном округе (СКФО) задержан гражданин Украины, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Что именно готовил мужчина, не уточняется. В ФСБ рассказали, что изъяли у задержанного «готовые к применению средства террора». Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ отметили, что в России мужчина числился как трудовой мигрант, задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины и собирался совершить теракт. Видео задержания опубликовали «РИА Новости», на нем мужчина дает признательные показания.

Накануне, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Им оказался 54-летний гражданин Украины. По данным службы, мужчина передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных