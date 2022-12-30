ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, готовившего теракт
В Северокавказском федеральном округе (СКФО) задержан гражданин Украины, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
Что именно готовил мужчина, не уточняется. В ФСБ рассказали, что изъяли у задержанного «готовые к применению средства террора». Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ отметили, что в России мужчина числился как трудовой мигрант, задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины и собирался совершить теракт. Видео задержания опубликовали «РИА Новости», на нем мужчина дает признательные показания.
Накануне, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Им оказался 54-летний гражданин Украины. По данным службы, мужчина передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.