ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, готовившего теракт

Что именно готовил мужчина, не уточняется. В ФСБ рассказали, что изъяли у задержанного «готовые к применению средства террора». Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.