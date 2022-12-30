В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского городского округа

Спустя почти 40 минут Гладков сообщил, что под обстрел со стороны украинских войск попало село Вязовое Краснояружского района. По его словам, жертв и пострадавших нет. Губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела поврежден один частный дом. «Многодетную семью переселили в безопасное место», — уточнил он. Помимо этого, повреждены линии газоснабжения и электропередачи.