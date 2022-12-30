В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского городского округа
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», — сказано в сообщении.
Гладков уточнил, что сейчас ВСУ повторно обстреливают территорию. Оперативные службы находятся на месте разрушений, проводится подомовой обход.
Спустя почти 40 минут Гладков сообщил, что под обстрел со стороны украинских войск попало село Вязовое Краснояружского района. По его словам, жертв и пострадавших нет. Губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела поврежден один частный дом. «Многодетную семью переселили в безопасное место», — уточнил он. Помимо этого, повреждены линии газоснабжения и электропередачи.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 декабря. Он продлится до 5 января.