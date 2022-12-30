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В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского городского округа

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», — сказано в сообщении. 

Гладков уточнил, что сейчас ВСУ повторно обстреливают территорию. Оперативные службы находятся на месте разрушений, проводится подомовой обход. 

Спустя почти 40 минут Гладков сообщил, что под обстрел со стороны украинских войск попало село Вязовое Краснояружского района. По его словам, жертв и пострадавших нет. Губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела поврежден один частный дом. «Многодетную семью переселили в безопасное место», — уточнил он. Помимо этого, повреждены линии газоснабжения и электропередачи.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 декабря. Он продлится до 5 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных