ВСУ обстреляли второе село в Белгородской области за сутки

Это уже второй обстрел ВСУ территории Белгородской области сегодня. Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Муром, в результате которого также обошлось без пострадавших, повреждения получило местное кладбище – пострадали не менее 15 могил, а также два частных дома.