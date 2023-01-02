ВСУ обстреляли второе село в Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет», – написал он.
При обстреле никто не пострадал, повреждения получили частный дом и линия электропередачи, аварийные службы устраняют последствия, добавил он.
Это уже второй обстрел ВСУ территории Белгородской области сегодня. Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Муром, в результате которого также обошлось без пострадавших, повреждения получило местное кладбище – пострадали не менее 15 могил, а также два частных дома.
30 декабря село Вязовое уже попадало под обстрел, тогда также пострадал один частный дом.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 декабря. Он продлится до 5 января.