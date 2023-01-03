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В Стамбуле задержан иностранец, готовивший нападение в туристических местах

Ведомости

Турецкие власти задержали иностранца, который, предположительно, причастен к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России). Он планировал нападения в туристических местах Стамбула, передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что иностранный гражданин был задержан сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб. Предполагается, что он относится к террористической организации ИГ.

Агентство пишет, что в ходе обыска у иностранца обнаружили символику террористической группировки, а также холодное оружие. Суд принял решение арестовать его.

Задержанный (инициалы М.А.) планировал теракты в людных и популярных туристических районах Стамбула, рассказали в управлении безопасности города. Отмечается, что иностранец также публиковал в соцсетях видео с угрозами.

В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривался теракт. 

Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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