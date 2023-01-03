В Стамбуле задержан иностранец, готовивший нападение в туристических местах
Турецкие власти задержали иностранца, который, предположительно, причастен к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России). Он планировал нападения в туристических местах Стамбула, передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что иностранный гражданин был задержан сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб. Предполагается, что он относится к террористической организации ИГ.
Агентство пишет, что в ходе обыска у иностранца обнаружили символику террористической группировки, а также холодное оружие. Суд принял решение арестовать его.
Задержанный (инициалы М.А.) планировал теракты в людных и популярных туристических районах Стамбула, рассказали в управлении безопасности города. Отмечается, что иностранец также публиковал в соцсетях видео с угрозами.
В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривался теракт.
Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.