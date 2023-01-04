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ВС России уничтожили более 180 военных ВСУ в ДНР и Запорожье

Ведомости

В результате ударов российской артиллерии по украинским позициям под Владимировкой, Пречистовкой, Новоукраинкой Донецкой народной республики, а также селом Червоное Запорожской области ВСУ потеряли более 180 человек и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские силы нанесли за минувшие сутки также удары на краснолиманском и донецком направлениях, в результате чего потери ВСУ составили свыше 150 и 100 военнослужащих соответственно. Кроме того, в районах нескольких населенных пунктов ДНР были выявлены и уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп Украины.

На южнодонецком направлении украинская сторона предприняла неудачные попытки контратаковать позиции российских войск близ села Дорожнянка, однако были отброшены на свои исходные позиции.

В оборонном ведомстве также рассказали, что российские летчики сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубицу Д-20.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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