ВС России уничтожили более 180 военных ВСУ в ДНР и Запорожье
В результате ударов российской артиллерии по украинским позициям под Владимировкой, Пречистовкой, Новоукраинкой Донецкой народной республики, а также селом Червоное Запорожской области ВСУ потеряли более 180 человек и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российские силы нанесли за минувшие сутки также удары на краснолиманском и донецком направлениях, в результате чего потери ВСУ составили свыше 150 и 100 военнослужащих соответственно. Кроме того, в районах нескольких населенных пунктов ДНР были выявлены и уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп Украины.
На южнодонецком направлении украинская сторона предприняла неудачные попытки контратаковать позиции российских войск близ села Дорожнянка, однако были отброшены на свои исходные позиции.
В оборонном ведомстве также рассказали, что российские летчики сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубицу Д-20.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.