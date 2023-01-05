Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО

По его словам, среди бывших заключенных было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера, — они не могли найти себя в мирной жизни и поэтому попадали в неприятности. Общество же дало этим людям шанс и должно быть благодарно им за то, что они воюют за национальные интересы, подчеркнул глава ЧВК.