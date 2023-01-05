Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО
Первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — отметил он. Пригожин указал на то, что в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.
По его словам, среди бывших заключенных было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера, — они не могли найти себя в мирной жизни и поэтому попадали в неприятности. Общество же дало этим людям шанс и должно быть благодарно им за то, что они воюют за национальные интересы, подчеркнул глава ЧВК.
В конце сентября прошлого года Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». После этого в начале ноября он подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.
Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости».