Антонов заявил об отсутствии у США стремления к урегулированию украинского кризиса
Последние действия США прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию», — цитирует Антонова пресс-служба дипмиссии.
Дипломат отметил, что даже объявленный российской стороной одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество в США назвали «попыткой взять передышку». Это указывает на то, что Вашингтон настроен бороться «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев «совсем не волнует», считает Антонов.
По его словам, решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley также стало подтверждением того, что Вашингтон не собирается прислушиваться к российской стороне. «Ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи», — добавил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.