Антонов заявил об отсутствии у США стремления к урегулированию украинского кризиса

По его словам, решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley также стало подтверждением того, что Вашингтон не собирается прислушиваться к российской стороне. «Ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи», — добавил он.