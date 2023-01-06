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Политика

Антонов заявил об отсутствии у США стремления к урегулированию украинского кризиса

Ведомости

Последние действия США прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию», — цитирует Антонова пресс-служба дипмиссии.

Дипломат отметил, что даже объявленный российской стороной одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество в США назвали «попыткой взять передышку». Это указывает на то, что Вашингтон настроен бороться «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев «совсем не волнует», считает Антонов.

По его словам, решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley также стало подтверждением того, что Вашингтон не собирается прислушиваться к российской стороне. «Ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи», — добавил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных