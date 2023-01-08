В ЛНР назвали подрыв возможной причиной аварии на газопроводе в Лутугино
Подрыв магистрального газопровода в Лутугинском районе Луганской народной республики (ЛНР), по предварительным данным, стал причиной аварии, в результате которой более 13 000 абонентов остались без газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«В результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект», — рассказали в ведомстве.
Взрыв на магистральном трубопроводе в городе Лутугино произошел вечером 7 января, в результате началось возгорание, сообщила накануне компания «Луганскгаз» в своем Telegram-канале. На место инцидента выехали специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия. К утру 8 января компания сообщила о завершении сварочных работ на аварийном участке газопровода и запуске системы газоснабжения.