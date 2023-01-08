В ЛНР назвали подрыв возможной причиной аварии на газопроводе в Лутугино

Взрыв на магистральном трубопроводе в городе Лутугино произошел вечером 7 января, в результате началось возгорание, сообщила накануне компания «Луганскгаз» в своем Telegram-канале. На место инцидента выехали специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия. К утру 8 января компания сообщила о завершении сварочных работ на аварийном участке газопровода и запуске системы газоснабжения.