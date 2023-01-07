Взрыв на магистральном трубопроводе в ЛНР оставил без газа 11 000 абонентов
Взрыв на магистральном трубопроводе в городе Лугутино Луганской народной республики произошел вечером 7 января, в результате началось возгорание, сообщила компания «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.
Без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов. «В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания», — отмечается в сообщении.
О пострадавших при взрыве и сроках восстановления не сообщается.
На сайте администрации Лутугино указано, что «в связи с аварией» прекращена подача природного газа в городе Лутугино, поселках городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, селе Лесном, а также [на] улице Знаменка в селе Роскошном.