Взрыв на магистральном трубопроводе в ЛНР оставил без газа 11 000 абонентов

На сайте администрации Лутугино указано, что «в связи с аварией» прекращена подача природного газа в городе Лутугино, поселках городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, селе Лесном, а также [на] улице Знаменка в селе Роскошном.