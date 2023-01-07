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Общество

Взрыв на магистральном трубопроводе в ЛНР оставил без газа 11 000 абонентов

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Взрыв на магистральном трубопроводе в городе Лугутино Луганской народной республики произошел вечером 7 января, в результате началось возгорание, сообщила компания «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.

Без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов. «В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания», — отмечается в сообщении.

О пострадавших при взрыве и сроках восстановления не сообщается.

На сайте администрации Лутугино указано, что «в связи с аварией» прекращена подача природного газа в городе Лутугино, поселках городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, селе Лесном, а также [на] улице Знаменка в селе Роскошном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных