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Встреча омбудсменов России и Украины пройдет в Турции

Ведомости

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретятся 12-14 января в Турции, передает «РИА Новости» со ссылкой на российского омбудсмена.

«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров», — сказала Москалькова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что ее украинская коллега Дарья Герасимчук не выходит на связь по вопросу воссоединения детей, вывезенных из новых российских регионов, с семьями.

Она также отметила, что в Краснодарском крае сейчас находятся семьи из Харьковской и Запорожской областей, которых привезли на летний оздоровительный отдых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных