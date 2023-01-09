Встреча омбудсменов России и Украины пройдет в Турции

«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров», — сказала Москалькова.