Встреча омбудсменов России и Украины пройдет в Турции
Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретятся 12-14 января в Турции, передает «РИА Новости» со ссылкой на российского омбудсмена.
«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров», — сказала Москалькова.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что ее украинская коллега Дарья Герасимчук не выходит на связь по вопросу воссоединения детей, вывезенных из новых российских регионов, с семьями.
Она также отметила, что в Краснодарском крае сейчас находятся семьи из Харьковской и Запорожской областей, которых привезли на летний оздоровительный отдых.