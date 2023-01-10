В Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах», — сказано в сообщении.
Гладков также отметил, что в результате обстрела была повреждена опора электропередачи. По его словам, полное восстановление электроснабжения должно произойти в 12:00 по местному времени (совпадает с московским).
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).