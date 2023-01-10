Грузия отказалась возвращать Украине системы «Бук»
Грузия не станет возвращать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», поскольку республика купила данное вооружение, а не получила его бесплатно. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.
«Информация, распространяемая СМИ, о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК “Бук”, не соответствует действительности. <...> Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — сказано в заявлении.
В минобороны Грузии отметили, что системы «Бук» в 2007 г. республика получила от Украины в результате «многомиллионных закупок». Из-за секретного соглашения Тбилиси не может раскрыть подробности, добавили в ведомстве.
Грузинские власти также напомнили, что продолжают оказывать Киеву гуманитарную помощь и политическую поддержку. В частности, в минобороны республики указали на генераторы, которые были переданы Украине по инициативе премьер-министра Грузии.
Накануне, 9 января, издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот рассказал о просьбе Киева к Тбилиси вернуть Украине ЗРК «Бук», которые ранее Украина передала республике. Дипломат заявил, что Киев также просил отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США.
Комментируя слова Касьянова, минобороны Грузии напомнило, что в 2017 г. страна потратила несколько десятков миллионов долларов на закупку Javelin у США.
После начала спецоперации России на Украине власти Грузии не раз говорили, что не собираются оказывать Киеву военную помощь и поставлять оружие. Так, 7 декабря 2022 г. премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «никогда не подключится к конфликту».