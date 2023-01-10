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Грузия отказалась возвращать Украине системы «Бук»

Ведомости

Грузия не станет возвращать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», поскольку республика купила данное вооружение, а не получила его бесплатно. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.

«Информация, распространяемая СМИ, о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК “Бук”, не соответствует действительности. <...> Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — сказано в заявлении.

В минобороны Грузии отметили, что системы «Бук» в 2007 г. республика получила от Украины в результате «многомиллионных закупок». Из-за секретного соглашения Тбилиси не может раскрыть подробности, добавили в ведомстве.

Грузинские власти также напомнили, что продолжают оказывать Киеву гуманитарную помощь и политическую поддержку. В частности, в минобороны республики указали на генераторы, которые были переданы Украине по инициативе премьер-министра Грузии.

Накануне, 9 января, издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот рассказал о просьбе Киева к Тбилиси вернуть Украине ЗРК «Бук», которые ранее Украина передала республике. Дипломат заявил, что Киев также просил отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США.

Комментируя слова Касьянова, минобороны Грузии напомнило, что в 2017 г. страна потратила несколько десятков миллионов долларов на закупку Javelin у США.

После начала спецоперации России на Украине власти Грузии не раз говорили, что не собираются оказывать Киеву военную помощь и поставлять оружие. Так, 7 декабря 2022 г. премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «никогда не подключится к конфликту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных