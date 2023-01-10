Грузия отказалась возвращать Украине системы «Бук»

После начала спецоперации России на Украине власти Грузии не раз говорили, что не собираются оказывать Киеву военную помощь и поставлять оружие. Так, 7 декабря 2022 г. премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «никогда не подключится к конфликту».