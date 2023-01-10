В Северной Осетии запретили использовать беспилотники
На территории Северной Осетии запрещено использовать беспилотники, соответствующий указ в конце декабря подписал глава региона Сергей Меняйло, сообщила пресс-служба областной администрации.
В соответствии с документом использовать беспилотники могут лишь федеральные, республиканские и муниципальные органы власти, подведомственные им организации, а также организации, занятые в области ТЭКа или выполняющие гособоронзаказ.
Запрет связан с охраной общественного порядка и безопасности, заявил Меняйло.
«Происшествия с использованием дронов как в приграничных регионах России, так и во внутренних дают основания делать выводы о том, что реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более чем возможны. Учитывая, что в республике такие объекты есть, на оперштабе было принято соответствующее решение», – рассказал он.
В конце декабря аналогичные меры ввели в Волгоградской и Калужской областях, в Приморье и других регионах.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.