МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов в стране
МИД Эстонии сообщил послу России в Таллине о необходимости сократить штат российской дипмиссии к 1 февраля, говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
Всего число российских дипломатов должно быть сокращено до восьми человек, а административно-технического и обслуживающего персонала – до 15. В министерстве заявили, что Таллин считает нужным уравнять численность дипломатических представительств обеих стран.
«Учитывая, что сотрудники посольства России не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях агрессивной войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Министр также заявил, что с февраля 2022 г. Эстония свела отношения с РФ к минимуму, закрыв российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслав трех российских дипломатов, «активно подрывавших безопасность Эстонии».
Сейчас в российском посольстве работают 21 дипломат и 23 прочих сотрудников, сказал Рейнсалу, передает «Интерфакс».
После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. В середине марта 2022 г. это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония.