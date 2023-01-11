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МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов в стране

Ведомости

МИД Эстонии сообщил послу России в Таллине о необходимости сократить штат российской дипмиссии к 1 февраля, говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

Всего число российских дипломатов должно быть сокращено до восьми человек, а административно-технического и обслуживающего персонала – до 15. В министерстве заявили, что Таллин считает нужным уравнять численность дипломатических представительств обеих стран.

«Учитывая, что сотрудники посольства России не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях агрессивной войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр также заявил, что с февраля 2022 г. Эстония свела отношения с РФ к минимуму, закрыв  российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслав трех российских дипломатов, «активно подрывавших безопасность Эстонии».

Сейчас в российском посольстве работают 21 дипломат и 23 прочих сотрудников, сказал Рейнсалу, передает «Интерфакс».

После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. В середине марта 2022 г. это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных