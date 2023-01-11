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Виктор Бут заявил, что никогда не торговал оружием

Ведомости

Виктор Бут, обвиненный властями США в незаконной торговле оружием, заявил, что никогда не был причастен к оружейному бизнесу. Такое заявление он сделал в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Я никогда не занимался оружейным бизнесом, это все результат пропаганды. Я работал с Ливией. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали во многих странах. Я работал очень долгое время в Анголе», — утверждает Бут. 

По его словам, он с удовольствием бы вернулся к авиационному бизнесу, однако сначала нужно осмотреться и понять, «возможно ли войти в одну и ту же реку дважды».

8 декабря 2022 г. Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.  

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных