Россия выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников МИД Афганистана

Телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате теракта погибли 7 человек, еще 10 пострадали. Позже газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники заявила, что число жертв увеличилось до 21 человека, еще 25 получили ранения. Собеседник агентства «РИА Новости» также утверждает, что в результате взрыва погиб 21 человек. По его словам, многие из них были сотрудниками афганского МИДа, также среди погибших есть три члена движения «Талибан».