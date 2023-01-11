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Россия выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников МИД Афганистана

Ведомости

МИД РФ выражает соболезнования в связи с гибелью сотрудников МИД Афганистана из-за взрыва, который произошел возле здания ведомства в центре Кабула. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — написала она в своем Telegram-канале.

11 января в центре Кабула около здания афганского МИДа произошел взрыв. Заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) Ахмадулла Муттаки в Twitter рассказал, что в здание министерства пытался проникнуть террорист-смертник. Когда охрана остановила его, террорист подорвал себя.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате теракта погибли 7 человек, еще 10 пострадали. Позже газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники заявила, что число жертв увеличилось до 21 человека, еще 25 получили ранения. Собеседник агентства «РИА Новости» также утверждает, что в результате взрыва погиб 21 человек. По его словам, многие из них были сотрудниками афганского МИДа, также среди погибших есть три члена движения «Талибан».

Посольство РФ в Кабуле уточнило, что сообщений о пострадавших гражданах России нет. Сотрудники посольства также находятся в безопасности, отметили в дипмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных