Россия выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников МИД Афганистана
МИД РФ выражает соболезнования в связи с гибелью сотрудников МИД Афганистана из-за взрыва, который произошел возле здания ведомства в центре Кабула. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — написала она в своем Telegram-канале.
11 января в центре Кабула около здания афганского МИДа произошел взрыв. Заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) Ахмадулла Муттаки в Twitter рассказал, что в здание министерства пытался проникнуть террорист-смертник. Когда охрана остановила его, террорист подорвал себя.
Телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате теракта погибли 7 человек, еще 10 пострадали. Позже газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники заявила, что число жертв увеличилось до 21 человека, еще 25 получили ранения. Собеседник агентства «РИА Новости» также утверждает, что в результате взрыва погиб 21 человек. По его словам, многие из них были сотрудниками афганского МИДа, также среди погибших есть три члена движения «Талибан».
Посольство РФ в Кабуле уточнило, что сообщений о пострадавших гражданах России нет. Сотрудники посольства также находятся в безопасности, отметили в дипмиссии.