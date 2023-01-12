Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту

В декабре движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любого грузового транспорта через Керченский пролив производится через паромную переправу.