Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту
Требования возмещения ущерба Крыму после теракта на Крымскому мосту будут предъявлены властям Украины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.
«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине», — заявил глава парламента Константинов.
Утром 8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России» и обвинил в его совершении спецслужбы Украины.
В декабре движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любого грузового транспорта через Керченский пролив производится через паромную переправу.
В конце февраля прошлого года власти полуострова говорили о первом иске с документами, подтверждающими ущерб региону от водной блокады со стороны Украины. Ущерб от водной блокады Крыма оценили в 150 млрд руб.