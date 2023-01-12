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Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту

Ведомости

Требования возмещения ущерба Крыму после теракта на Крымскому мосту будут предъявлены властям Украины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине», — заявил глава парламента Константинов.

Утром 8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России» и обвинил в его совершении спецслужбы Украины.

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В декабре движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любого грузового транспорта через Керченский пролив производится через паромную переправу.

В конце февраля прошлого года власти полуострова говорили о первом иске с документами, подтверждающими ущерб региону от водной блокады со стороны Украины. Ущерб от водной блокады Крыма оценили в 150 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных