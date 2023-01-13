Лавров обсудил с послом ОАЭ наращивание сотрудничества Москвы и Абу-Даби
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером, который передал ему личное послание главы МИД арабского государства Абдаллы Бен Заида Аль Нахайяна. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, включая увеличение сотрудничества двух стран в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли.
Стороны также отметили важность углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, а также координации по линии Совбеза ООН.
В начале ноября Лавров совершил визит в Абу-Даби, где встретился с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, а также министром промышленности ОАЭ Султаном Аль-Джабером. Как отметила тогда пресс-служба МИД РФ, стороны подробно обсудили также и ситуацию на Украине, урегулирование в Сирии, Ливии и Йемене.