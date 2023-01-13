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Лавров обсудил с послом ОАЭ наращивание сотрудничества Москвы и Абу-Даби

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером, который передал ему личное послание главы МИД арабского государства Абдаллы Бен Заида Аль Нахайяна. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, включая увеличение сотрудничества двух стран в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли.

Стороны также отметили важность углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, а также координации по линии Совбеза ООН.

В начале ноября Лавров совершил визит в Абу-Даби, где встретился с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, а также министром промышленности ОАЭ Султаном Аль-Джабером. Как отметила тогда пресс-служба МИД РФ, стороны подробно обсудили также и ситуацию на Украине, урегулирование в Сирии, Ливии и Йемене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных