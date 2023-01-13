Лавров обсудил с послом ОАЭ наращивание сотрудничества Москвы и Абу-Даби

В начале ноября Лавров совершил визит в Абу-Даби, где встретился с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, а также министром промышленности ОАЭ Султаном Аль-Джабером. Как отметила тогда пресс-служба МИД РФ, стороны подробно обсудили также и ситуацию на Украине, урегулирование в Сирии, Ливии и Йемене.