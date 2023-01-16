В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства, сообщили в пресс-службы минобороны республики.
«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», — сказано в сообщении.
Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». Уточняется, что в ходе учений будет отработано ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, а также доставка грузов и эвакуация раненых.
Совместные учения продлятся до 1 февраля. В это время будут задействованы все военные аэродромы и полигоны Белоруссии. С российской стороны в них принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.