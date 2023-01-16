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В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства

Ведомости

В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства, сообщили в пресс-службы минобороны республики.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», — сказано в сообщении.

Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». Уточняется, что в ходе учений будет отработано ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, а также доставка грузов и эвакуация раненых.

Совместные учения продлятся до 1 февраля. В это время будут задействованы все военные аэродромы и полигоны Белоруссии. С российской стороны в них принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных