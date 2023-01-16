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Министр обороны ФРГ попросила Шольца об отставке

Ведомости

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности, передает издание Welt со ссылкой на заявление министра.

«Средства массовой информации, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — отметила Ламбрехт. В связи с этим она решила подать в отставку.

Как пишет издание, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также критиковали ее публичные выступления.

«Фотография ее сына, путешествующего на вертолете бундесвера, попала в негативные заголовки. Недавно она вызвала раздражение распространенным в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организации) новогодним сообщением, в котором она рассказала о военных действиях на Украине в сопровождении новогоднего фейерверка», — пишет Welt.

Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных