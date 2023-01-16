Министр обороны ФРГ попросила Шольца об отставке

«Средства массовой информации, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — отметила Ламбрехт. В связи с этим она решила подать в отставку.