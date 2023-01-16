Министр обороны ФРГ попросила Шольца об отставке
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности, передает издание Welt со ссылкой на заявление министра.
«Средства массовой информации, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — отметила Ламбрехт. В связи с этим она решила подать в отставку.
Как пишет издание, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также критиковали ее публичные выступления.
«Фотография ее сына, путешествующего на вертолете бундесвера, попала в негативные заголовки. Недавно она вызвала раздражение распространенным в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организации) новогодним сообщением, в котором она рассказала о военных действиях на Украине в сопровождении новогоднего фейерверка», — пишет Welt.
Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.