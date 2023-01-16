Посольство назвало неприемлемой ситуацию вокруг русского кладбища во Франции
Посольство России во Франции выразило обеспокоенность по поводу ситуации с кладбищем в городе Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены россияне, в том числе деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции. Речь о сносе могил не идет, однако возникшая ситуация является нездоровой, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
«Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — отметили в посольстве.
Там пояснили, что еще в декабре 2022 г. члены муниципального совета Сен-Женевьев-де-Буа перестали принимать оплату за истекшие концессии на захоронения от российской стороны. Речь идет о могилах 23 россиян, уточнили в дипмиссии.
В российском посольстве подчеркнули, что на данный момент речь о сносе могил не идет, вопрос об оплате отложен. Дипмиссия также призвала мэрию и общественность французского города к сотрудничеству с российской стороной для разрешения возникшей проблемы.
Накануне, 15 января, газета Le Monde со ссылкой на председателя комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николая Лопухина писала, что власти Сен-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России средства на содержание русской части местного кладбища. Как отмечало издание, приостановка финансирования ставит под угрозу будущее русской части кладбища — 62% от всей площади.
Лопухин выразил обеспокоенность из-за ветхого состояния захоронений. По его словам, 45% могил нуждаются в восстановлении, однако Москве пришлось отказаться от этих планов из-за пандемии и конфликта на Украине. Собеседник газеты добавил, что средств комитета хватит на аренду участков на срок до 10 лет.
В Сен-Женевьев-де-Буа похоронены деятели отечественной культуры, а также представители русской эмиграции. В частности, речь идет о литераторах Иване Бунине и Надежде Тэффи, балеринах Матильде Кшесинской и Ольге Преображенской, художнике Константине Коровине, а также артисте балета Рудольфе Нуриеве.