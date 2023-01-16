Посольство назвало неприемлемой ситуацию вокруг русского кладбища во Франции

Лопухин выразил обеспокоенность из-за ветхого состояния захоронений. По его словам, 45% могил нуждаются в восстановлении, однако Москве пришлось отказаться от этих планов из-за пандемии и конфликта на Украине. Собеседник газеты добавил, что средств комитета хватит на аренду участков на срок до 10 лет.