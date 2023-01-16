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Посольство назвало неприемлемой ситуацию вокруг русского кладбища во Франции

Ведомости

Посольство России во Франции выразило обеспокоенность по поводу ситуации с кладбищем в городе Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены россияне, в том числе деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции. Речь о сносе могил не идет, однако возникшая ситуация является нездоровой, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — отметили в посольстве. 

Там пояснили, что еще в декабре 2022 г. члены муниципального совета Сен-Женевьев-де-Буа перестали принимать оплату за истекшие концессии на захоронения от российской стороны. Речь идет о могилах 23 россиян, уточнили в дипмиссии.

В российском посольстве подчеркнули, что на данный момент речь о сносе могил не идет, вопрос об оплате отложен. Дипмиссия также призвала мэрию и общественность французского города к сотрудничеству с российской стороной для разрешения возникшей проблемы.

Накануне, 15 января, газета Le Monde со ссылкой на председателя комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николая Лопухина писала, что власти Сен-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России средства на содержание русской части местного кладбища. Как отмечало издание, приостановка финансирования ставит под угрозу будущее русской части кладбища — 62% от всей площади.

Лопухин выразил обеспокоенность из-за ветхого состояния захоронений. По его словам, 45% могил нуждаются в восстановлении, однако Москве пришлось отказаться от этих планов из-за пандемии и конфликта на Украине. Собеседник газеты добавил, что средств комитета хватит на аренду участков на срок до 10 лет. 

В Сен-Женевьев-де-Буа похоронены деятели отечественной культуры, а также представители русской эмиграции. В частности, речь идет о литераторах Иване Бунине и Надежде Тэффи, балеринах Матильде Кшесинской и Ольге Преображенской, художнике Константине Коровине, а также артисте балета Рудольфе Нуриеве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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