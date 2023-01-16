В МИДе сообщили о переносе переговоров Лаврова с главой МИД Ирана

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что 17 января в Москве состоится встреча Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. По ее словам, в рамках этих переговоров главы МИД России и Ирана обсудят такие вопросы, как ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), взаимодействие между двумя государствами на международных площадках, обстановка в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийская проблематика.