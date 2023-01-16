В МИДе сообщили о переносе переговоров Лаврова с главой МИД Ирана
Переговоры между главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки, передают «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России. Ранее они были запланированы на вторник, 17 января.
«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки», – сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что 17 января в Москве состоится встреча Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. По ее словам, в рамках этих переговоров главы МИД России и Ирана обсудят такие вопросы, как ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), взаимодействие между двумя государствами на международных площадках, обстановка в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийская проблематика.
«Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном», — подчеркивала ранее Захарова.