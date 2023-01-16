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В МИДе сообщили о переносе переговоров Лаврова с главой МИД Ирана

Ведомости

Переговоры между главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки, передают «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России. Ранее они были запланированы на вторник, 17 января.

«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки», – сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что 17 января в Москве состоится встреча Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. По ее словам, в рамках этих переговоров главы МИД России и Ирана обсудят такие вопросы, как ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), взаимодействие между двумя государствами на международных площадках, обстановка в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийская проблематика.

«Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном», — подчеркивала ранее Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных