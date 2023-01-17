В Кремле допустили новую встречу Нарышкина с главой ЦРУ

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. По словам главы СВР, темами для обсуждения стали ядерная безопасность и Украина. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд уточнила, что на переговорах вопрос об урегулировании конфликта на Украине не поднимался.