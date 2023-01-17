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В Кремле допустили новую встречу Нарышкина с главой ЦРУ

Ведомости

Новая встреча главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом не исключается, однако дата переговоров пока не известна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исключить ее (встречу Нарышкина и Бернса. — Прим. “Ведомостей”) действительно нельзя. И, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах неизвестно», — сказал он.

Ранее сегодня в беседе с ТАСС Нарышкин допустил возможность новой встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отметил, что дата переговоров может быть определена сторонами «по договоренности».

Нарышкин также заявил, что российские спецслужбы обсуждают тему украинского кризиса с главами европейских спецслужб по телефону. В ходе общения с журналистами Песков отказался отвечать, что конкретно обсуждают главы спецслужб, перенаправив вопрос в СВР.

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. По словам главы СВР, темами для обсуждения стали ядерная безопасность и Украина. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд уточнила, что на переговорах вопрос об урегулировании конфликта на Украине не поднимался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных