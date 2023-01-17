В Кремле допустили новую встречу Нарышкина с главой ЦРУ
Новая встреча главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом не исключается, однако дата переговоров пока не известна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Исключить ее (встречу Нарышкина и Бернса. — Прим. “Ведомостей”) действительно нельзя. И, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах неизвестно», — сказал он.
Ранее сегодня в беседе с ТАСС Нарышкин допустил возможность новой встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отметил, что дата переговоров может быть определена сторонами «по договоренности».
Нарышкин также заявил, что российские спецслужбы обсуждают тему украинского кризиса с главами европейских спецслужб по телефону. В ходе общения с журналистами Песков отказался отвечать, что конкретно обсуждают главы спецслужб, перенаправив вопрос в СВР.
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. По словам главы СВР, темами для обсуждения стали ядерная безопасность и Украина. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд уточнила, что на переговорах вопрос об урегулировании конфликта на Украине не поднимался.