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Россия выплатит только часть взноса в бюджет Совета Европы за 2022 год

Ведомости

Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Об этом говорится во внесенном президентом РФ Владимиром Путиным законопроекте о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.

«В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации <...> Общая сумма составила около 5,7 млн евро», – говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро.

Ранее глава государства назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

После начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство РФ в уставных органах организации. 15 марта МИД России вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из Совета Европы.

Выход из организации также подразумевает и выход из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.

Ранее по теме: Путин внес в Думу проект о прекращении действия международных договоров Совета Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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