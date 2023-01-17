Россия выплатит только часть взноса в бюджет Совета Европы за 2022 год
Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Об этом говорится во внесенном президентом РФ Владимиром Путиным законопроекте о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.
«В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации <...> Общая сумма составила около 5,7 млн евро», – говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро.
Ранее глава государства назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.
После начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство РФ в уставных органах организации. 15 марта МИД России вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из Совета Европы.
Выход из организации также подразумевает и выход из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.