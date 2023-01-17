Россия выплатит только часть взноса в бюджет Совета Европы за 2022 год

Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только за период пребывания в организации с 1 января по 15 марта 2022 г. Об этом говорится во внесенном президентом РФ Владимиром Путиным законопроекте о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.