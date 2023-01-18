В результате падения вертолета в Киевской области погибло руководство МВД Украины
При падении вертолета рядом с детским садом и жилым домом в Броварах в Киевской области погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — сказано в сообщении.
Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей. Уточняется, что девять погибших находились на борту вертолета. Всего пострадали 22 человека, в том числе 10 детей. Они находятся в больнице. Позже Klymenko Time со ссылкой на МВД сообщило о том, что число погибших увеличилось до 18, погиб еще один ребенок.
О том, что вертолет упал в Киевской области, стало известно сегодня утром около 10:00 мск. Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали», — сказано в сообщении.
Причина крушения воздушного судна не уточняется. На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.