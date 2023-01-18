В результате падения вертолета в Киевской области погибло руководство МВД Украины

Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей. Уточняется, что девять погибших находились на борту вертолета. Всего пострадали 22 человека, в том числе 10 детей. Они находятся в больнице. Позже Klymenko Time со ссылкой на МВД сообщило о том, что число погибших увеличилось до 18, погиб еще один ребенок.