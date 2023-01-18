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Лавров объяснил цели России в военной операции на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2022 г. ответил на вопрос, при достижении каких целей активная боевая фаза на Украине может быть остановлена.

«У СВО есть цели, которые не выдуманы и не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными законными интересами безопасности Российской Федерации и интересами ее позиций в мире, прежде всего, в нашем ближайшем окружении. На Украине, как на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, не должно быть военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране, дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традицию, воспитывать своих детей. Подчеркну, что [это желание находится] в полном соответствии с конституцией Украины», – сказал российский министр.

Говоря же о возможности переговоров с представителями западных стран, Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения, но пока, по его словам, их не было. При этом президент Украины Владимир Зеленский, добавил Лавров, выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта, и о переговорах с ним не может быть речи, как минимум, потому что это запрещает законодательство Украины. Кроме того, властям же Украины, по словам Лаврова, вести переговоры с Россией, мешает именно Запад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что украинский закон не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране.

Ранее по теме: Песков напомнил о законодательном запрете Украины вести переговоры с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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