Лавров объяснил цели России в военной операции на Украине

«У СВО есть цели, которые не выдуманы и не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными законными интересами безопасности Российской Федерации и интересами ее позиций в мире, прежде всего, в нашем ближайшем окружении. На Украине, как на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, не должно быть военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране, дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традицию, воспитывать своих детей. Подчеркну, что [это желание находится] в полном соответствии с конституцией Украины», – сказал российский министр.