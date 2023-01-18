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Лавров надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я рад, что у нас контакты с людьми из Грузии развиваются, в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», – рассказал министр.

Лавров подчеркнул, что Грузия, как и многие другие страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России, однако способность Тбилиси противостоять этому давлению, заботясь о своих собственных интересах, вызывает уважение.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

В декабре 2022 г. директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар допустил возобновление прямого сообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан, если сформируются «нужные для этого предпосылки», которые хорошо, по его словам, известны Тбилиси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных