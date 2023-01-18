Лавров надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
«Я рад, что у нас контакты с людьми из Грузии развиваются, в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», – рассказал министр.
Лавров подчеркнул, что Грузия, как и многие другие страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России, однако способность Тбилиси противостоять этому давлению, заботясь о своих собственных интересах, вызывает уважение.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.
В декабре 2022 г. директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар допустил возобновление прямого сообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан, если сформируются «нужные для этого предпосылки», которые хорошо, по его словам, известны Тбилиси.