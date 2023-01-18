Генсек ООН назвал сложившуюся ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сложившееся сегодня положение дел в мире является наихудшим за всю его жизнь. Португальский политик родился 30 апреля 1949 г.
«Я еще не родился во время Второй мировой, тогда бы мои слова не имели смысла. Но это худшая ситуация за всю мою жизнь», – сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по ТАСС).
Главными вызовами для человечества сегодня являются геополитический раскол и изменение климата, считает Гутерриш.
В своем Twitter Гутерриш добавил, что призвал в Давосе международных лидеров преодолеть существующие разногласия и восстановить сотрудничество для «продвижения мира, устойчивого развития и прав человека».
26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля, при этом посредником в ходе переговоров может выступить Гутерриш. Вечером в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. В ООН заявили о готовности Гутерриша стать таким посредником.
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения, но пока, по его словам, их не было. При этом президент Украины Владимир Зеленский, добавил Лавров, выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта и о переговорах с ним не может быть речи, как минимум потому, что это запрещает законодательство Украины. Кроме того, властям Украины, по словам Лаврова, вести переговоры с Россией мешает именно Запад.