Генсек ООН назвал сложившуюся ситуацию в мире худшей за всю его жизнь

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения, но пока, по его словам, их не было. При этом президент Украины Владимир Зеленский, добавил Лавров, выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта и о переговорах с ним не может быть речи, как минимум потому, что это запрещает законодательство Украины. Кроме того, властям Украины, по словам Лаврова, вести переговоры с Россией мешает именно Запад.