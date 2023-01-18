Газета
Политика

Генсек ООН назвал сложившуюся ситуацию в мире худшей за всю его жизнь

Ведомости

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сложившееся сегодня положение дел в мире является наихудшим за всю его жизнь. Португальский политик родился 30 апреля 1949 г.

«Я еще не родился во время Второй мировой, тогда бы мои слова не имели смысла. Но это худшая ситуация за всю мою жизнь», – сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по ТАСС).

Главными вызовами для человечества сегодня являются геополитический раскол и изменение климата, считает Гутерриш.

В своем Twitter Гутерриш добавил, что призвал в Давосе международных лидеров преодолеть существующие разногласия и восстановить сотрудничество для «продвижения мира, устойчивого развития и прав человека».

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля, при этом посредником в ходе переговоров может выступить Гутерриш. Вечером в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. В ООН заявили о готовности Гутерриша стать таким посредником.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения, но пока, по его словам, их не было. При этом президент Украины Владимир Зеленский, добавил Лавров, выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта и о переговорах с ним не может быть речи, как минимум потому, что это запрещает законодательство Украины. Кроме того, властям Украины, по словам Лаврова, вести переговоры с Россией мешает именно Запад.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных