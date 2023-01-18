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Путин назначил нового посла в Монголии

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Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Монголии. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии», — говорится в документе.

Другим указом Путин снял с должности предыдущего посла в Монголии Искандера Азизова. Он занимал этот пост с 2013 г. Монгольское информагентство «Монцамэ» сообщало об отставке Азизова еще в конце декабря 2022 г. Тогда дипломата принял министр обороны республики Гурсэдийн Сайханбаяр. Он наградил посла почетным знаком «За военное сотрудничество».

Евсиков является выпускником МГИМО. Дипломат работает в системе МИДа с 1984 г., в начале карьеры он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и посольствах СССР и России в КНР.

С 2010 по 2015 г. работал замдиректора Первого департамента Азии МИД РФ. В частности, Евсиков курировал торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество с Китаем. В 2015 г. был назначен генконсулом РФ в Шанхае. До сегодняшнего назначения Евсиков занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных