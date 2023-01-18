Путин назначил нового посла в Монголии
Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Монголии. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии», — говорится в документе.
Другим указом Путин снял с должности предыдущего посла в Монголии Искандера Азизова. Он занимал этот пост с 2013 г. Монгольское информагентство «Монцамэ» сообщало об отставке Азизова еще в конце декабря 2022 г. Тогда дипломата принял министр обороны республики Гурсэдийн Сайханбаяр. Он наградил посла почетным знаком «За военное сотрудничество».
Евсиков является выпускником МГИМО. Дипломат работает в системе МИДа с 1984 г., в начале карьеры он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и посольствах СССР и России в КНР.
С 2010 по 2015 г. работал замдиректора Первого департамента Азии МИД РФ. В частности, Евсиков курировал торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество с Китаем. В 2015 г. был назначен генконсулом РФ в Шанхае. До сегодняшнего назначения Евсиков занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ.