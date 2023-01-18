Путин назначил нового посла в Монголии

Другим указом Путин снял с должности предыдущего посла в Монголии Искандера Азизова. Он занимал этот пост с 2013 г. Монгольское информагентство «Монцамэ» сообщало об отставке Азизова еще в конце декабря 2022 г. Тогда дипломата принял министр обороны республики Гурсэдийн Сайханбаяр. Он наградил посла почетным знаком «За военное сотрудничество».