Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Он пояснил, что теперь 70% депутатов нижней палаты будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. В соотношении 50 на 50 пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. В случае с избранием депутатов в маслихаты районов и городов областного значения граждане Казахстана будут голосовать только по одномандатным округам.