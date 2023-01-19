Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев распустил нижнюю палату (Мажилис) парламента республики. Указ опубликован на сайте президента страны.
«Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва», — говорится в документе.
Внеочередные выборы депутатов нижней палаты назначены на 19 марта 2023 г.
Кроме того, Токаев досрочно прекратил полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Назначение, организация и проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов также поручено ЦИК республики.
Президент Казахстана анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов в первой половине 2023 г. в ходе своего послания народу 1 сентября 2022 г. По плану выборы должны были состояться в 2025 г.
Как отметил Токаев в заявлении от 19 января, опубликованном на сайте президента республики, проведение внеочередных выборов в Мажилис продиктовано логикой конституционной реформой, одобренной на референдуме 5 июня 2022 г.
«По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — говорится в заявлении Токаева.
Он пояснил, что теперь 70% депутатов нижней палаты будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. В соотношении 50 на 50 пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. В случае с избранием депутатов в маслихаты районов и городов областного значения граждане Казахстана будут голосовать только по одномандатным округам.
Кроме того, был снижен порог с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис. Чтобы зарегистрировать партию, теперь достаточно, чтобы она состояла из 5000 членов (против 20 000 ранее), добавил Токаев.