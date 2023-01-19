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Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев распустил нижнюю палату (Мажилис) парламента республики. Указ опубликован на сайте президента страны. 

«Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва», — говорится в документе. 

Внеочередные выборы депутатов нижней палаты назначены на 19 марта 2023 г. 

Кроме того, Токаев досрочно прекратил полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Назначение, организация и проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов также поручено ЦИК республики. 

Президент Казахстана анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов в первой половине 2023 г. в ходе своего послания народу 1 сентября 2022 г. По плану выборы должны были состояться в 2025 г. 

Как отметил Токаев в заявлении от 19 января, опубликованном на сайте президента республики, проведение внеочередных выборов в Мажилис продиктовано логикой конституционной реформой, одобренной на референдуме 5 июня 2022 г.

«По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — говорится в заявлении Токаева.

Он пояснил, что теперь 70% депутатов нижней палаты будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. В соотношении 50 на 50 пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. В случае с избранием депутатов в маслихаты районов и городов областного значения граждане Казахстана будут голосовать только по одномандатным округам.

Кроме того, был снижен порог с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис. Чтобы зарегистрировать партию, теперь достаточно, чтобы она состояла из 5000 членов (против 20 000 ранее), добавил Токаев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных