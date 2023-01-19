Дуда выразил уверенность в завершении конфликта на Украине за столом переговоров
Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно – сегодня этих условий нет», – отметил Дуда (цитата по ТАСС).
Он также согласился с аналогичным мнением генсека НАТО Йенса Столтенберга и добавил, что «вероятнее всего таков порядок вещей – так обычно завершаются войны».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня посоветовал украинской стороне «учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе», говоря о перспективах переговоров. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не знает, с кем ему вести переговоры, поскольку не уверен, что российский президент жив.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. Накануне, 18 января, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для возобновления этого процесса необходимо согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдумов в новых четырех регионах РФ и выработка специальных международных норм.