Песков в ответ на речь Зеленского в Давосе рекомендовал ему осознать существование Путина
Чем раньше президент Украины Владимир Зеленский и весь киевский режим осознают, что Россия и президент России Владимир Путин «есть и будут», тем лучше будет для Украины. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что он «не уверен, что российский президент жив».
«Понятно, что и Россия, и Путин – это и для нынешней Украины, и для Зеленского – это большая проблема. Понятно, что чисто психологический Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», – сказал он.
Песков также подчеркнул, что все требования России будут так или иначе достигнуты. «В любом случае, чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится, тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», – заключил он.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что не знает, с кем ему вести переговоры, поскольку не уверен, что российский президент жив. «Я не до конца понимаю сейчас, с кем вести переговоры и о чем. Я не уверен, что человек, который появляется на телеэкранах, действительно является президентом России. Я не понимаю, жив ли он до сих пор», – сказал он.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. Накануне, 18 января, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для возобновления этого процесса необходимо согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдумов в новых четырех регионах РФ и выработка специальных международных норм. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.