Песков в ответ на речь Зеленского в Давосе рекомендовал ему осознать существование Путина

«Понятно, что и Россия, и Путин – это и для нынешней Украины, и для Зеленского – это большая проблема. Понятно, что чисто психологический Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», – сказал он.