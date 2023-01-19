Венгрия потребовала прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье
Венгрия требует от Украины немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области, написал в соцсетях госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер.
«Мы осуждаем то, что произошло. Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров», – написал Менцер. Он также призвал Киев немедленно сделать все возможное, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво.
Он предупредил, что «если Украина хочет стать членом ЕС, то продолжающиеся и систематические притеснения и лишение права голоса национальной общины неприемлемы».
Глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш ранее заявил, что Венгрия не планирует поставлять оружие Украине, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье.
Комментируя поставки оружия Украине другими странами, премьер подчеркнул, что Будапешт всегда предупреждал о возможности эскалации конфликта.