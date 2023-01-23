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СМИ: в ЛНР обнаружили схрон с 300 кг взрывчатки

Ведомости

Сотрудники министерства госбезопасности ЛНР обнаружили в поселке Кудряшовка Кременского района склад со взрывчаткой весом более 300 кг. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Эту же информацию подтвердил источник «Интерфакса».

«В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка», – сказал источник (цит. по «РИА Новости»).

По информации «РИА Новости», в тайнике было обнаружено также пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. Общий вес взрывчатого вещества составил 306 кг.

В силовых структурах отметили, что сейчас в регионе идет работа органов безопасности по предотвращению террористических актов.

Ранее по теме: В Москве арестовали двух граждан Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки

Накануне, 22 января, «РИА Новости» сообщали, что органы силовых структур обнаружили схрон с боеприпасами в Энергодаре Запорожской области. Уточнялось, что тайник был обнаружен в частном доме, где раньше жил местный «казачий генерал», уехавший на подконтрольную Киеву территорию. Вместе с боеприпасами и оружием в схроне нашли военную форму украинского образца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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