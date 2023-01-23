СМИ: в ЛНР обнаружили схрон с 300 кг взрывчатки
Сотрудники министерства госбезопасности ЛНР обнаружили в поселке Кудряшовка Кременского района склад со взрывчаткой весом более 300 кг. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Эту же информацию подтвердил источник «Интерфакса».
«В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка», – сказал источник (цит. по «РИА Новости»).
По информации «РИА Новости», в тайнике было обнаружено также пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. Общий вес взрывчатого вещества составил 306 кг.
В силовых структурах отметили, что сейчас в регионе идет работа органов безопасности по предотвращению террористических актов.
Накануне, 22 января, «РИА Новости» сообщали, что органы силовых структур обнаружили схрон с боеприпасами в Энергодаре Запорожской области. Уточнялось, что тайник был обнаружен в частном доме, где раньше жил местный «казачий генерал», уехавший на подконтрольную Киеву территорию. Вместе с боеприпасами и оружием в схроне нашли военную форму украинского образца.