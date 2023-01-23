СМИ: в ЛНР обнаружили схрон с 300 кг взрывчатки

Накануне, 22 января, «РИА Новости» сообщали, что органы силовых структур обнаружили схрон с боеприпасами в Энергодаре Запорожской области. Уточнялось, что тайник был обнаружен в частном доме, где раньше жил местный «казачий генерал», уехавший на подконтрольную Киеву территорию. Вместе с боеприпасами и оружием в схроне нашли военную форму украинского образца.