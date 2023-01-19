В Москве арестовали двух граждан Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки

17 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пытавшегося пересечь границу Северной Осетии и Грузии гражданина одной из стран СНГ, причастного, как утверждается, к шпионажу в пользу Украины. В спецслужбе отметили, что хранившаяся в его мобильном телефоне переписка свидетельствует о том, что он предоставлял украинской стороне фото и видео военной техники РФ.