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В Москве арестовали двух граждан Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал двоих уроженцев Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Федора Трифонова и Олега Завгороднего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в суде. Решение об аресте никто из обвиняемых пока не обжаловал.

17 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пытавшегося пересечь границу Северной Осетии и Грузии гражданина одной из стран СНГ, причастного, как утверждается, к шпионажу в пользу Украины. В спецслужбе отметили, что хранившаяся в его мобильном телефоне переписка свидетельствует о том, что он предоставлял украинской стороне фото и видео военной техники РФ.

В конце декабря 2022 г. ФСБ сообщила о задержании 54-летнего жителя Херсонской области, который передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о ликвидации группы украинских диверсантов на границе РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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