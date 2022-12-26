ФСБ сообщила о ликвидации группы украинских диверсантов на границе РФ
ФСБ ликвидировала группу украинских диверсантов на границе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Боевое столкновение произошло 25 декабря. Уточняется, что четыре украинских диверсанта пытались проникнуть в Брянскую область, однако ФСБ уничтожила разведывательную группу.
В ФСБ рассказали, что при себе у украинских диверсантов было иностранное вооружение, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации. Также группа пыталась проникнуть в российский регион с четырьмя самодельными взрывными устройствами общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
23 декабря ФСБ также задержала шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал данные о местоположении российских войск и сведения о передвижениях техники, из-за чего по российским позициям ВСУ нанесли нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276), они заключены под стражу.
Кроме того, ранее сегодня сотрудники ФСБ и Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность группы сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Отмечается, что группа переправляла россиян в Сирию и на Украину «для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», а также финансировала терроризм.