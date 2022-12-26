Газета
Политика

ФСБ сообщила о ликвидации группы украинских диверсантов на границе РФ

Ведомости

ФСБ ликвидировала группу украинских диверсантов на границе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Боевое столкновение произошло 25 декабря. Уточняется, что четыре украинских диверсанта пытались проникнуть в Брянскую область, однако ФСБ уничтожила разведывательную группу.

В ФСБ рассказали, что при себе у украинских диверсантов было иностранное вооружение, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации. Также группа пыталась проникнуть в российский регион с четырьмя самодельными взрывными устройствами общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

23 декабря ФСБ также задержала шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал данные о местоположении российских войск и сведения о передвижениях техники, из-за чего по российским позициям ВСУ нанесли нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276), они заключены под стражу.

Кроме того, ранее сегодня сотрудники ФСБ и Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность группы сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Отмечается, что группа переправляла россиян в Сирию и на Украину «для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», а также финансировала терроризм.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о нейтрализации террористической ячейки в Крыму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных