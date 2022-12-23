ФСБ сообщила о задержании россиян в нескольких регионах за шпионаж
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По версии ведомства, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал украинской стороне «данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники, в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО "Хаймарс"».
Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276). Задержанные заключены под стражу.
Задержанные заключены под стражу. Среди них – ученый-геодезист из Биробиджана и бывший чиновник Еврейской АО Валерий Качин, которому следователи ФСБ предъявили обвинение 7 декабря. Уточняется, что Качин был задержан при попытке покинуть Россию для приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды ВСУ. Он также передавал СБУ данные о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской АО.
19 декабря суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Севастополя Евгения Петрушина, который был признан виновным в госизмене. По информации ФСБ, мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.