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ФСБ сообщила о задержании россиян в нескольких регионах за шпионаж

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шестерых россиян из Пермского края, Еврейской АО и Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии ведомства, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал украинской стороне «данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники, в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО "Хаймарс"».

Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276). Задержанные заключены под стражу.

Задержанные заключены под стражу. Среди них – ученый-геодезист из Биробиджана и бывший чиновник Еврейской АО Валерий Качин, которому следователи ФСБ предъявили обвинение 7 декабря. Уточняется, что Качин был задержан при попытке покинуть Россию для приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды ВСУ. Он также передавал СБУ данные о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской АО.

19 декабря суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Севастополя Евгения Петрушина, который был признан виновным в госизмене. По информации ФСБ, мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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