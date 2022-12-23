ФСБ сообщила о задержании россиян в нескольких регионах за шпионаж

По версии ведомства, задержанные участвовали в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. В частности, один из них передал украинской стороне «данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники, в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО "Хаймарс"».