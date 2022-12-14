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Общество

Жителю Удмуртии дали 5 лет за попытку участия в боевых действиях против России

Ведомости

Брянский областной суд приговорил 29-летнего жителя Удмуртии к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

«Безработный житель города Воткинска Удмуртской Республики 1993 г.р., являясь приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации, попытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе одного из вооруженных формирований. <…> приговором Брянского областного суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении. 

Как пояснили в суде, с этой целью подсудимый вступил в переписку с вербовщиком, который пообещал ему помочь попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска. При попытке незаконно пересечь границу сотрудники ФСБ России по Брянской области задержали его. 

Уточняется, что мужчина был признан виновным в покушении на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Фигурант дела свою вину признал. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 15 лет. Однако суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных