Жителю Удмуртии дали 5 лет за попытку участия в боевых действиях против России

Уточняется, что мужчина был признан виновным в покушении на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Фигурант дела свою вину признал. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 15 лет. Однако суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого.