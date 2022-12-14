Жителю Удмуртии дали 5 лет за попытку участия в боевых действиях против России
Брянский областной суд приговорил 29-летнего жителя Удмуртии к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Безработный житель города Воткинска Удмуртской Республики 1993 г.р., являясь приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики Российской Федерации, попытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе одного из вооруженных формирований. <…> приговором Брянского областного суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении.
Как пояснили в суде, с этой целью подсудимый вступил в переписку с вербовщиком, который пообещал ему помочь попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска. При попытке незаконно пересечь границу сотрудники ФСБ России по Брянской области задержали его.
Уточняется, что мужчина был признан виновным в покушении на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Фигурант дела свою вину признал. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 15 лет. Однако суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого.