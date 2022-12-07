Ученого-геодезиста из Биробиджана арестовали по делу о госизмене
Следователи ФСБ предъявили обвинение ученому-геодезисту и бывшему чиновнику Еврейской автономной области Валерию Качину в госизмене, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах. В чем именно его обвиняют, не уточняется.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области», — сказано в сообщении.
Качин был этапирован в московское СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий. Как отметили в Лефортовском суде Москвы, следствие просило продлить арест ученому до 12 марта.
Качин работает в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области младшим научным сотрудником по специализации «геоинформационные системы», следует из информации на сайте заповедника. Уточняется, что в 2014 г. он окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема по специальности «Информационные системы и технологии». До 2018 г. Качин работал в мэрии Биробиджана.
В начале августа по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Его поместили в СИЗО в Лефортово.
В начале июля по делу о госизмене арестовали главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, он также находится в СИЗО в Лефортово. На сайте института уточняется, что он занимается работами в области динамики вязкого газа. Фомин рассказывал, что ученый работал с коллегами из США, Китая и Германии.
За день до этого был арестован другой новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.
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