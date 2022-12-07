Газета
Политика

Ученого-геодезиста из Биробиджана арестовали по делу о госизмене

Ведомости

Следователи ФСБ предъявили обвинение ученому-геодезисту и бывшему чиновнику Еврейской автономной области Валерию Качину в госизмене, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах. В чем именно его обвиняют, не уточняется.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области», — сказано в сообщении.

Качин был этапирован в московское СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий. Как отметили в Лефортовском суде Москвы, следствие просило продлить арест ученому до 12 марта.

Качин работает в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области младшим научным сотрудником по специализации «геоинформационные системы», следует из информации на сайте заповедника. Уточняется, что в 2014 г. он окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема по специальности «Информационные системы и технологии». До 2018 г. Качин работал в мэрии Биробиджана.

Ранее по теме: Экс-представителя «Аэрофлота» в Британии осудили на 13 лет по делу о госизмене

В начале августа по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Его поместили в СИЗО в Лефортово.

В начале июля по делу о госизмене арестовали главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, он также находится в СИЗО в Лефортово. На сайте института уточняется, что он занимается работами в области динамики вязкого газа. Фомин рассказывал, что ученый работал с коллегами из США, Китая и Германии.

За день до этого был арестован другой новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных