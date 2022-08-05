Директора института РАН арестовали по делу о госизмене
Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.
«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову. Госизмена», — отметил Фомин. По его словам, Шиплюк сейчас находится в СИЗО в Лефортово.
На сайте института отмечается, что Шиплюк работает в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения.
В начале июля по делу о госизмене арестовали главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, он также находится в СИЗО в Лефортово. На сайте института уточняется, что он занимается работами в области динамики вязкого газа. Фомин рассказывал, что ученый работал с коллегами из США, Китая и Германии.
За день до этого был арестован другой новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.
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