В Новосибирске больного раком ученого арестовали по делу о госизмене
Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, социализирующегося на проектировании лазерных систем, Дмитрию Колкеру, подозреваемому в госизмене, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда. По данным родственников Колкера, он был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака.
«Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 года», — говорится в сообщении суда.
Сын Дмитрия Колкера Максим пояснил, что ученый был задержан ФСБ накануне в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, уже вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».