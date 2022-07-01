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В Новосибирске больного раком ученого арестовали по делу о госизмене

Ведомости

Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, социализирующегося на проектировании лазерных систем, Дмитрию Колкеру, подозреваемому в госизмене, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда. По данным родственников Колкера, он был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака.

«Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 года», — говорится в сообщении суда.

Сын Дмитрия Колкера Максим пояснил, что ученый был задержан ФСБ накануне в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, уже вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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