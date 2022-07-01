В Новосибирске больного раком ученого арестовали по делу о госизмене

Сын Дмитрия Колкера Максим пояснил, что ученый был задержан ФСБ накануне в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, уже вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».