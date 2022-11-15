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Экс-представителя «Аэрофлота» в Британии осудили на 13 лет по делу о госизмене

Ведомости

Бывший представитель компании «Аэрофлот» в Великобритании россиянин Дмитрий Федоткин получил 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 руб.», — сообщили в Мосгорсуде.

Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. По действующему законодательству обвиняемым по этой статье грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 руб.

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина в ноябре 2020 г. После этого ему предъявили обвинение в госизмене. Его подозревали в передаче секретных сведения об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. Отмечалось, что у подозреваемого не было доступа к гостайне по характеру его деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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