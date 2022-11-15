Экс-представителя «Аэрофлота» в Британии осудили на 13 лет по делу о госизмене
«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 руб.», — сообщили в Мосгорсуде.
Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. По действующему законодательству обвиняемым по этой статье грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 руб.
Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина в ноябре 2020 г. После этого ему предъявили обвинение в госизмене. Его подозревали в передаче секретных сведения об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. Отмечалось, что у подозреваемого не было доступа к гостайне по характеру его деятельности.
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