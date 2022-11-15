Экс-представителя «Аэрофлота» в Британии осудили на 13 лет по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина в ноябре 2020 г. После этого ему предъявили обвинение в госизмене. Его подозревали в передаче секретных сведения об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. Отмечалось, что у подозреваемого не было доступа к гостайне по характеру его деятельности.