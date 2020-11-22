Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене
«Следователи ФСБ предъявили Федоткину Д. А. обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Он не признал вину в указанном преступлении», — рассказал он.
Ранее агентство сообщало, что Федоткина подозревают в передаче секретных сведения об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. Отмечалось, что у подозреваемого не было доступа к гостайне по характеру его деятельности.
Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина 11 ноября: ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 10 января 2021 года. По действующему законодательству ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 рублей.