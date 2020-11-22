Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина 11 ноября: ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 10 января 2021 года. По действующему законодательству ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 рублей.