Представителя «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал собеседник агентства.