Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Представителя «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку

Ведомости

Представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина, ранее арестованного Лефортовским судом Москвы, подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России британской разведслужбе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Свою вину он не признает.

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал собеседник агентства.

Агенству «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании заявили, что они не располагают информацией о ситуации с арестованным представителем в Великобритании.

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина 11 ноября: ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 10 января 2021 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

По действующему законодательству ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных