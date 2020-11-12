Представителя «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку
«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал собеседник агентства.
Агенству «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании заявили, что они не располагают информацией о ситуации с арестованным представителем в Великобритании.
Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина 11 ноября: ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 10 января 2021 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
По действующему законодательству ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.